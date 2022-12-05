Винисиус впервые забил на ЧМ – Южной Корее. Это 2-й гол вингера «Реала» за Бразилию за 19 игр

Вингер Винисиус Жуниор впервые забил за Бразилию на чемпионатах мира.

Футболист, представляющий , поразил ворота Южной Кореи (2:0, первый тайм) на 7-й минуте матча 1/8 финала . Ранее у него был лишь голевой пас.

Винисиус проводит 19-ю игру за сборную и забил второй гол в составе национальной команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бразилия – Южная Корея. 2:0 – Неймар и Винисиус забили к 13-й минуте. Онлайн-трансляция

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