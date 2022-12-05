Роман Павлюченко: «Англия не дойдет до финала ЧМ. Франция, Бразилия или Аргентина их вынесут»

не верит, что Англия выйдет в финал .

«Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. Сенегал был не очень хорош.

Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или , их вынесут, и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии.

Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0 – посмотрите, какой соперник был плохой», – заявил бывший игрок сборной России и «Тоттенхэма».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ