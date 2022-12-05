заявил, что не опирается на мнение людей при выборе состава.

Ранее португальская газета A Bola провела на сайте опрос: «Должен ли Роналду сохранить место в стартовом составе сборной?» 70,5% читателей ответили «Нет». И лишь 29,5% – «Да».

«Извините, не хочу брать ответственность за мнение людей, но я не читаю, не смотрю новости.

У меня всего три дня на подготовку к игре, я не думаю об этом так много. По совести, я выставлю на эту игру лучших. С тех пор как я здесь появился, единственная мысль – быть полезным Португалии и национальной команде», – заявил главный тренер Португалии.

Также Сантуш высказался об игре сборной .

«Эта команда играет вместе не только последние 3 игры, а уже долгое время. Эта команда готова к жестким столкновениям и большому соперничеству, они знают, чего хотят от игры.

Проигрывая Сербии 1:2, они не терялись, а играли сфокусированно. Я ожидаю увидеть такую Швейцарию, а вовсе не оборонительную.

Шакири получил травму. У них есть небольшой нюанс: раньше они играли с одним форвардом, а теперь – с двумя. С точки зрения организации, это скорее 4-4-2. Мы проанализировали и познакомились с ними.

Вратарь Зоммер очень хорошо играет ногами. Это не головокружительная команда, в отличие от Кореи», – отметил Сантуш.

На вопрос, кому еще, кроме Португалии, он отдает предпочтение на , 68-летний специалист ответил: «Португалии (смеется). Португалии».

Роналду не должен играть в старте Португалии – так считают 70,5% читателей A Bola

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