Мейра о Роналду: «Один из лучших в истории. Он лидер и капитан Португалии, его любит каждый»

Экс-защитник сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о .

«Всегда ходят какие-то слухи вокруг него, это один из лучших игроков в истории футбола, все сфокусированы на нем, все журналисты всегда следят за тем, что он делает.

Но он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды.

Я думаю, что когда Роналду играет, то он всегда имеет шансы забить. играет хорошо, создает много моментов для голов, и, когда команда создает моменты, Роналду всегда там.

Я думаю, что нам предстоит очень тяжелая игра с командой , потому что это очень организованная команда, это нелегко – обыграть такую команду. Но я верю, что у Роналду будут моменты для голов, и я надеюсь, что он забьет, что даст португальцам победу и выход в четвертьфинал.

Я думаю, что все в группе сложилось ожидаемо, заняли первое место. Конечно, последний результат нельзя назвать ожидаемым, но мы тогда уже квалифицировались в плей-офф. Конечно, команда уже была расслаблена, некоторые изменения в составе сделали команду слабее.

Но я уверен, что мы сделаем все необходимое, чтобы обыграть швейцарцев и пройти в четвертьфинал», – заявил бывший футболист «Зенита».

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