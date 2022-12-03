В Португалии считают, что не должен играть в стартовом составе сборной.

Португальская газета A Bola провела на сайте опрос: «Должен ли Роналду сохранить место в стартовом составе сборной?»

70,5% процентов читателей ответили «Нет». И лишь 29,5% – «Да».

Напомним, на ЧМ-2022 Роналду начинал с первых минут все три матча группового этапа. На счету Криштиану один гол с пенальти в игре с Ганой (3:2). Забитый мяч в матче с Уругваем был сперва записан на экс-форварда «МЮ», однако затем его переписали на Бруну Фернандеша.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ