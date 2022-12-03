Роналду не должен играть в старте Португалии – так считают 70,5% читателей A Bola

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

В Португалии считают, что Криштиану Роналду не должен играть в стартовом составе сборной. 

Португальская газета A Bola провела на сайте опрос: «Должен ли Роналду сохранить место в стартовом составе сборной?»

70,5% процентов читателей ответили «Нет». И лишь 29,5% – «Да».

Напомним, на ЧМ-2022 Роналду начинал с первых минут все три матча группового этапа. На счету Криштиану один гол с пенальти в игре с Ганой (3:2). Забитый мяч в матче с Уругваем был сперва записан на экс-форварда «МЮ», однако затем его переписали на Бруну Фернандеша.

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