Игорь Шалимов: «Мостовой – жадный и завистливый. Крысеныш, в 94-м повел себя как предатель. Я над ним смеюсь»

резко высказался об .

– Я Мостовым никогда не буду. Ты (обращается к Михаилу Борзыкину – прим. Sports.ru) к нему злобно относишься, а я над ним смеюсь. Ну, он правда смешной.

– Он выпячивает себя и принижает других. Вас в частности. Тимур Гурцкая говорит, что странно слышать от Мостового реплики в ваш адрес, когда вы с детства общались. Никакой благодарности.

– Ну как благодарность... Меня жизнь приучила, что когда делаешь хорошие дела, благодарности не жди. Скорее всего, тебе на голову насрут твои же люди, которым ты делаешь какое-то добро.

Мост у меня жил полтора года в квартире – мать, отец, мой брат, я и Мост. Квартира трехкомнатная, но маленькая. Конец 80-х, 1986-87-й. Мы с Мостом спали на диване, а брата на пол отправляли. Мать нам стирала, готовила. Саня жил в Лобне, а мы – в «Спартаке». Я ему сказал: «Сань, давай у меня живи».

В 1994 году Мост себя как предатель повел на самом деле. От жадности. Я у Биги (Сергея Егорова – прим. Sports.ru) рассказывал – я с ним год не разговаривал после чемпионата мира.

Карпин же тоже подписал это письмо («Письмо четырнадцати» – открытое письмо игроков сборной России, написанное 17 ноября 1993 года, после матча в рамках отборочного турнира ЧМ-1994 против сборной Греции в Афинах – прим. Sports.ru). Карп мне звонит и говорит: «Шаль, все, я ждал до конца. Надо делать выбор. Я еду на чемпионат мира, для меня это шанс. Я говорю: «Валера, вообще вопросов нет».

А это крысеныш не позвонил, живя у меня полтора года. Мы там бились, меня же грязью поливали, я типа я как капитан все замутил. Карп позвонил и сказал: «Я еду». А Мост не позвонил и появился там. Я говорю: «Это что за крыса вообще?» И мы год не разговаривали.

Год прошел. Какая-то дискотека. Он набухался. Мы рядом сидим. Он мне голову на плечо положил. И я думаю: «###, Саню надо простить». Думал, он сейчас скажет, что неправильно сделал, надо было либо позвонить, либо не ехать, со мной остаться до конца. А он заплакал и говорит: «Представляешь, они мне квартиру обещали и не дали». Я его встряхнул и говорю: «Иди #####, плачь дальше». Весь Мост в этом.

– Он таким всегда был?

– Не хочется обсирать. Но что я для него сделал, и что он для меня. Мы же с тобой когда переписывались одно время, говорили, что он жадный и завистливый. Когда эти две вещи соединяются, очень сложно оставаться в адеквате, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.