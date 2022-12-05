Фати ожидал, что будет чаще играть за «Барсу»: «Должен делать все возможное, чтобы изменить ситуацию»
Ансу Фати хочет играть более важную роль в «Барселоне».
– Ожидал ли ты, что в первой части сезона будешь чаще играть за «Барсу»?
– Да, ожидал, не буду врать. Я хочу играть, но понимаю, что все решает тренер, и я должен делать все возможное каждый день, чтобы изменить ситуацию.
– Есть ли у тебя сомнения относительно будущего в «Барсе», если ты не станешь играть чаще?
– Нет, сейчас я сосредоточен на сборной. Работая в настоящем, делаешь будущее лучше.
– Но ты станешь более важным игроком для «Барсы»?
– Да, надеюсь на это, – сказал 20-летний полузащитник.
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