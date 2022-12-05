Фати ожидал, что будет чаще играть за «Барсу»: «Должен делать все возможное, чтобы изменить ситуацию»

хочет играть более важную роль в «Барселоне».

– Ожидал ли ты, что в первой части сезона будешь чаще играть за «Барсу»?

– Да, ожидал, не буду врать. Я хочу играть, но понимаю, что все решает тренер, и я должен делать все возможное каждый день, чтобы изменить ситуацию.

– Есть ли у тебя сомнения относительно будущего в «Барсе», если ты не станешь играть чаще?

– Нет, сейчас я сосредоточен на сборной. Работая в настоящем, делаешь будущее лучше.

– Но ты станешь более важным игроком для «Барсы»?

– Да, надеюсь на это, – сказал 20-летний полузащитник.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ