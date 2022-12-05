Аспиликуэта о несостоявшемся переходе в «Барсу»: «Мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Лондон – мой дом»

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Сесар Аспиликуэта рассказал, почему решил отказаться от перехода в «Барселону».

«В «Челси» я провел менее 30 матчей и уже почти стал свободным агентом. Такого со мной еще никогда не случалось. Но новое руководство показало, что они заинтересованы в том, чтобы меня сохранить.

Лондон – мой дом, мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Думаю, Хави понял, почему я решил остаться», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании.

Летом текущего года Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной», однако в итоге решил остаться в «Челси» и продлил контракт до 2024 года.

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