Отклонена апелляция «Барсы» на трехматчевый бан Левандовского в Ла Лиге. Можно подать еще один протест

Дисквалификация Роберта Левандовского в на три матча оставлена в силе.

Апелляционный комитет оставил в силе решение о трехматчевой дисквалификации нападающего «Барселоны» в чемпионате Испании.

Ранее дисциплинарный комитет RFEF вынес решение о дисквалификации Роберта Левандовского на три матча Ла Лиги за поведение в игре против «Осасуны» (2:1). Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра. «Барселона» подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Таким образом, Левандовски должен пропустить матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».

может оспорить это решение, подав апелляцию в Административный суд по делам спорта (TAD) в течение 15 рабочих дней.

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