Кейн впервые забил на ЧМ-2022 – Сенегалу в 1/8. Он был лучшим бомбардиром турнира в России

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил первый гол на ЧМ-2022 лишь в плей-офф.

Футболист, представляющий , поразил ворота Сенегала в 1/8 финала. Это четвертый матч капитана Англии на турнире в Катаре.

Следует отметить, что Кейн стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата мира. В России в 2018 году он отметился 6 мячами, 5 из которых пришлись на групповой этап.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Англия – Сенегал. 2:0 – Кейн забил на 48-й минуте первого тайма. Онлайн-трансляция

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