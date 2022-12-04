Харри Кейн: «Пеле вдохновляет нас, он потрясающий. Грустно слышать новости о его болезни»

Капитан сборной Англии Харри Кейн поддержал испытывающего проблемы со здоровьем Пеле.

Сообщалось, что бразильцу, страдающему от рака, больше не помогает химиотерапия.

«Пеле вдохновляет нас. Он потрясающий человек, потрясающий футболист.

Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья. Не только я – вся сборная Англии», – сказал форвард .

Пеле о здоровье: «Я силен и полон надежд. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви наполняет меня энергией»

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