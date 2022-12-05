Саутгейт о 3:0 с Сенегалом: «Англия показала, что может забивать и не пропускать – это важно для победы над Францией»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча с (3:0).

«Больше всего порадовало то, насколько безжалостно мы все делали, а также то, как команда работала с мячом и без мяча.

Мы действовали немного скованно в первые 25-30 минут. Но лучшие наши моменты возникали после отбора мяча. В этом плане Беллингем и Хендерсон были великолепны.

Первые 35 минут были непростыми. Соперник действовал компактно и энергично, входил в штрафную несколько раз. Мы знали, что должны забить первыми.

И мы показали, что можем забивать, что можем действовать в атаке безжалостно. Мы забивали в удачные периоды. Также мы показали, что способны не пропускать, а это крайне важно для победы в следующей игре [против ]», – сказал Саутгейт в эфире ITV.

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