Крыховяк не стал отвечать Дзюбе на критику сборной Польши: «Для меня это уже история»

не стал отвечать , который раскритиковал сборную Польши.

– Ты видел слова Дзюбы?

– Нет.

– Он сказал, что поляки сначала говорили, что не будут играть со сборной России, а потом сказали: «Жаль, мы с ними не сыграли». Что ты можешь ему ответить?

– Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано, – сказал полузащитник сборной Польши и саудовского .

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