Ширер про 3:0 с Сенегалом: «Англия впечатляет. Вновь правильный подбор состава от Саутгейта»
Алан Ширер прокомментировал выход сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Саутгейт вновь правильно подобрал состав. И снова Англия очень впечатляет», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.
В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Сенегал со счетом 3:0. В следующем раунде команда сыграет против сборной Франции.
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