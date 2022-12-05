Ширер про 3:0 с Сенегалом: «Англия впечатляет. Вновь правильный подбор состава от Саутгейта»

прокомментировал выход сборной Англии в 1/4 финала .

«Саутгейт вновь правильно подобрал состав. И снова Англия очень впечатляет», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная обыграла со счетом 3:0. В следующем раунде команда сыграет против сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ