Дешам о 2 голах Мбаппе Польше: «Килиан способен решить многие проблемы, это хорошо для Франции»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Польшей (3:1) на ЧМ-2022.
«Это было непросто, сборная Польши была хорошо организована и готова разочаровать нас.
В перерыве нам пришлось внести некоторые изменения, после чего мы получили преимущество.
Мбаппе способен решить многие проблемы, для нас это хорошо.
У нас с самого начала сплоченная команда, и мы добиваемся хорошего результата», – сказал Дешам TF1.
Франция обыграла Польшу (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Мбаппе сделал дубль, Жиру и Левандовски тоже забили
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии