Дешам о 2 голах Мбаппе Польше: «Килиан способен решить многие проблемы, это хорошо для Франции»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Польшей (3:1) на ЧМ-2022.

«Это было непросто, сборная Польши была хорошо организована и готова разочаровать нас.

В перерыве нам пришлось внести некоторые изменения, после чего мы получили преимущество.

Мбаппе способен решить многие проблемы, для нас это хорошо.

У нас с самого начала сплоченная команда, и мы добиваемся хорошего результата», – сказал Дешам TF1.

Франция обыграла Польшу (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Мбаппе сделал дубль, Жиру и Левандовски тоже забили

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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