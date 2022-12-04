Кейн, Фоден, Беллингем, Эдуар Менди и Кулибали выйдут в старте на игру Англии и Сенегала

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Сборные Англии и Сенегала представили стартовые составы на матч ЧМ-2022.

Команды встретятся в 1/8 финала, начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер европейской команды Гарет Саутгейт выбрал следующих футболистов:

Вратарь: Джордан Пикфорд;

Защитники: Кайл Уокер, Люк Шоу, Харри Магуайр, Джон Стоунз;

Полузащитники: Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Филип Фоден, Букайо Сака, Джуд Беллингем;

Форвард: Харри Кейн.

В команде Алиу Сиссе игру с первой минуты начнут:

Вратарь: Эдуар Менди;

Защитники: Исмаиль Якобс, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали;

Полузащитники: Нампалис Менди, Пате Сисс, Илиман Ндиай, Исмаила Сарр, Крепен Диатта;

Форвард: Булайе Диа.

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