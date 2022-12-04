Кейн, Фоден, Беллингем, Эдуар Менди и Кулибали выйдут в старте на игру Англии и Сенегала
Сборные Англии и Сенегала представили стартовые составы на матч ЧМ-2022.
Команды встретятся в 1/8 финала, начало игры – в 22:00 по московскому времени.
Главный тренер европейской команды Гарет Саутгейт выбрал следующих футболистов:
Вратарь: Джордан Пикфорд;
Защитники: Кайл Уокер, Люк Шоу, Харри Магуайр, Джон Стоунз;
Полузащитники: Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Филип Фоден, Букайо Сака, Джуд Беллингем;
Форвард: Харри Кейн.
В команде Алиу Сиссе игру с первой минуты начнут:
Вратарь: Эдуар Менди;
Защитники: Исмаиль Якобс, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали;
Полузащитники: Нампалис Менди, Пате Сисс, Илиман Ндиай, Исмаила Сарр, Крепен Диатта;
Форвард: Булайе Диа.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии