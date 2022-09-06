«Холанд забьет 90 голов, но Альварес гораздо сильнее. Эрлинг не особенный, в нем я вижу Адриано». Кассано о форварде «Ман Сити»

Экс-форвард «Реала» поделился мнением об .

«Я считаю, что гораздо сильнее. Холанд забьет 90 голов, он очень силен, гораздо лучше Лукаку. Однако Альварес более мастеровитый футболист, чем Эрлинг.

Холанд не особенный игрок. В нем я вижу времен «Интера», есть что-то и от Вьери», – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Норвежский форвард забил 10 голов за 6 матчей в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.