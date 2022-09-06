«Холанд забьет 90 голов, но Альварес гораздо сильнее. Эрлинг не особенный, в нем я вижу Адриано». Кассано о форварде «Ман Сити»

Экс-форвард «Реала» Антонио Кассано поделился мнением об Эрлинге Холанде.
«Я считаю, что Хулиан Альварес гораздо сильнее. Холанд забьет 90 голов, он очень силен, гораздо лучше Лукаку. Однако Альварес более мастеровитый футболист, чем Эрлинг.
Холанд не особенный игрок. В нем я вижу Адриано времен «Интера», есть что-то и от Вьери», – сказал Кассано в эфире BoboTV.
Норвежский форвард забил 10 голов за 6 матчей «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.