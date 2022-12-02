На катарском ТВ Германию проводили с ЧМ-2022, прикрыв рты и помахав руками

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Сборную Германии высмеяли на катарском телевидении после вылета с ЧМ-2022.

На одном из местных телеканалов гости и ведущие эфира помахали в камеру, закрывая при этом рот одной рукой. В конце эфира ведущий сказал: «Так мы провожаем Германию с этого чемпионата мира».

Это отсылка к акции немецких игроков перед игрой с Японией (1:2). Футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

Фото: скриншот трансляции

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

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