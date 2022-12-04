Адриен Рабьо: «У Франции нет предпочтений на 1/4 финала ЧМ. Готовы встретиться с кем угодно»

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Адриен Рабьо сообщил, что ему без разницы, с кем играть в четвертьфинале ЧМ-2022.

Сборной Франции в 1/4 финала достанется победитель пары Англия – Сенегал. В 1/8 финала французы обыграли Польшу (3:1).

«У нас нет никаких предпочтений на следующий раунд, нам нужно сосредоточиться на себе и иметь тот же настрой, что и во втором тайме.

Мы готовы встретиться с кем угодно», – сказал хавбек сборной Франции и «Ювентуса» в интервью TF1.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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