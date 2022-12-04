Жиру о рекорде по голам за Францию: «Опередить Анри – честь. Невероятно, что это случилось на ЧМ»
Форвард Оливье Жиру высказался о рекорде по голам за сборную Франции.
Футболист, представляющий «Милан», в игре с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 забил свой 52-й мяч за национальную команду и опередил Тьерри Анри.
«Я тотчас подумал о своей семье, друзьях. Невероятно, что я сделал это на чемпионате мира.
Я очень рад за нашу команду, этот гол помог нам найти путь к успеху, тем более что перед этим у Польши был голевой момент.
Я получил слишком много сообщений. Реакцию Анри мы узнаем в ближайшие часы или дни, думаю. Я передал ему небольшой привет, опередить его – честь для меня.
Я надеюсь, что смогу еще забить на этом турнире», – сказал Жиру.
Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обойдя Анри
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