Жиру о рекорде по голам за Францию: «Опередить Анри – честь. Невероятно, что это случилось на ЧМ»

Форвард Оливье Жиру высказался о рекорде по голам за сборную Франции.

Футболист, представляющий , в игре с Польшей (3:1) в 1/8 финала забил свой 52-й мяч за национальную команду и опередил .

«Я тотчас подумал о своей семье, друзьях. Невероятно, что я сделал это на чемпионате мира.

Я очень рад за нашу команду, этот гол помог нам найти путь к успеху, тем более что перед этим у Польши был голевой момент.

Я получил слишком много сообщений. Реакцию Анри мы узнаем в ближайшие часы или дни, думаю. Я передал ему небольшой привет, опередить его – честь для меня.

Я надеюсь, что смогу еще забить на этом турнире», – сказал Жиру.

Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обойдя Анри

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