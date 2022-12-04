Левандовски про 1:3 с Францией: «Польше не хватило навыков и времени на что-то большее»

прокомментировал поражение от (1:3) в 1/8 финала .

«Если смотреть через призму матча, то мы выложились по полной. Создали несколько моментов, особенно в первом тайме. Мы боролись, пытались играть, но этого было недостаточно сегодня. Забили гол в конце, что стало положительным стимулом.

Обидно из-за первого гола. Был момент, когда мы слишком сильно отступили назад, чем французы и воспользовались. Бывает. Они продолжали бы свои попытки, и если бы мы забили гол, все могло бы сложиться по-другому. Не хватило навыков и времени, чтобы сделать что-то большее.

До следующего чемпионата мира еще далеко. Необходимо получать удовольствие от игры, даже в ближайшем будущем. Когда мы пытаемся атаковать, все по-другому, когда играем в обороне, этой радости нет», – сказал капитан сборной Польши и форвард «Барселоны».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ