Левандовски впервые забил в плей-офф чемпионата мира. До ЧМ-2022 он не забивал на турнире

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Роберт Левандовски впервые забил в плей-офф чемпионата мира.

Гол с пенальти в ворота сборной Франции в 1/8 финала ЧМ-2022 (1:3) стал первым для него в плей-офф чемпионатов мира.

До ЧМ-2022 у нападающего «Барселоны» и сборной Польши не было ни одного результативного действия в рамках турнира.

Первый гол на чемпионате мира Левандовски забил в матче группового этапа против сборной Саудовской Аравии (2:0).

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