Кунде с цепочкой на шее отыграл 41 минуту в матче с Польшей. Защитника «Барсы» заставили ее снять

играл в матче с Польшей с цепочкой на шее.

Правила запрещают это. Защитник сборной отыграл с украшением 41 минуту, затем боковой рефери заставил Кунде снять цепочку.

Футболисту «Барселоны» не стали показывать желтую карточку. На матче работает арбитр из Венесуэлы Хесус Валенсуэла.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Dylan Martinez

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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