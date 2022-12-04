Кунде с цепочкой на шее отыграл 41 минуту в матче с Польшей. Защитника «Барсы» заставили ее снять
Жюль Кунде играл в матче с Польшей с цепочкой на шее.
Правила запрещают это. Защитник сборной Франции отыграл с украшением 41 минуту, затем боковой рефери заставил Кунде снять цепочку.
Футболисту «Барселоны» не стали показывать желтую карточку. На матче работает арбитр из Венесуэлы Хесус Валенсуэла.
Фото: REUTERS/Lee Smith, Dylan Martinez
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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