Мбаппе повторил рекорд ЧМ-2022 по Fantasy-очкам. Набрал 14 за дубль и ассист в 1/8 финала

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль и отдал голевую передачу в четвертьфинале чемпионата мира-2022 против Польши (3:0).

Такой результат принес 14 очков в фэнтези-турнире по тем, кто взял Мбаппе в свою команду: по четыре балла за голы, три – за ассист, еще три – за полный матч.

Мбаппе повторил рекорд ЧМ-2022 по фэнтези-очкам: кроме него, 14 баллов набирали полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш в матче с Уругваем благодаря дублю и сухому матчу и защитник Нидерландов Дензел Думфрис в 1/8 финала против США за счет забитого мяча и двух результативных передач.

По итогам матча 1/8 финала Мбаппе стал самым результативным игроком турнира по фэнтези-очкам: у него 36 баллов, вторым идет вратарь сборной Польши Войчех Шченсны (30), третьим – Дензел Думфрис (28).

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