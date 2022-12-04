Мбаппе забил 8-й и 9-й голы на ЧМ, обошел Роналду и догнал Месси. Из действующих игроков больше лишь у Мюллера, до рекорда Клозе – 7 мячей

забил 8-й и 9-й голы на чемпионатах мира.

23-летний форвард сборной дважды поразил ворота (3:0) в 1/8 финала .

До рекорда по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 7 мячей.

По голам на ЧМ француз обогнал (8) и сравнялся с (9). Среди действующих игроков больше только у (10).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ