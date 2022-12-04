Мбаппе забил 8-й и 9-й голы на ЧМ, обошел Роналду и догнал Месси. Из действующих игроков больше лишь у Мюллера, до рекорда Клозе – 7 мячей

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Килиан Мбаппе забил 8-й и 9-й голы на чемпионатах мира.

23-летний форвард сборной Франции дважды поразил ворота Польши (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 7 мячей.

По голам на ЧМ француз обогнал Криштиану Роналду (8) и сравнялся с Лионелем Месси (9). Среди действующих игроков больше только у Томаса Мюллера (10).

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