«Спартак» может расторгнуть с Мевлей контракт и выплатить защитнику около 350 тысяч евро

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Защитник Миха Мевля может покинуть «Спартак» менее чем через полгода после трансфера.

По сведениям журналиста Сергея Ильева, красно-белые намерены зимой расторгнуть контракт, заключенный на год с опцией продления. Это случится в том случае, если им удастся подписать двух иностранных центральных защитников.

Metaratings уточняет, что при досрочном расторжении договора «Спартак» может выплатить 32-летнему словенцу около 350 тысяч евро, но в клубе работают над снижением суммы.

В текущем сезоне Мевля сыграл в Мир РПЛ 4 раза. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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