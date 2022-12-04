«Спартак» может расторгнуть с Мевлей контракт и выплатить защитнику около 350 тысяч евро
Защитник Миха Мевля может покинуть «Спартак» менее чем через полгода после трансфера.
По сведениям журналиста Сергея Ильева, красно-белые намерены зимой расторгнуть контракт, заключенный на год с опцией продления. Это случится в том случае, если им удастся подписать двух иностранных центральных защитников.
Metaratings уточняет, что при досрочном расторжении договора «Спартак» может выплатить 32-летнему словенцу около 350 тысяч евро, но в клубе работают над снижением суммы.
В текущем сезоне Мевля сыграл в Мир РПЛ 4 раза. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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