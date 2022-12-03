Зарема Салихова: «Мы с Федуном вряд ли бы ушли из «Спартака», если бы была надежда на возвращение в еврокубки»
Зарема Салихова рассказала о причинах ухода Леонида Федуна из «Спартака».
В августе Федун продал «Спартак» «Лукойлу» и сложил полномочия президента и председателя совета директоров клуба.
«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака».
Еврокубки – единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», – заявила супруга Федуна.
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