Зарема Салихова: «Мы с Федуном вряд ли бы ушли из «Спартака», если бы была надежда на возвращение в еврокубки»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказала о причинах ухода Леонида Федуна из «Спартака».

В августе Федун продал «Спартак» «Лукойлу» и сложил полномочия президента и председателя совета директоров клуба.

«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака».

Еврокубки – единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», – заявила супруга Федуна.

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