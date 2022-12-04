Промес о «Локо» в 1/4 финала Кубка: «В чемпионате у него не все получается, но в матчах против «Спартака» он будет предельно мотивирован»

оценил жеребьевку 1/4 финала Фонбет Кубка России.

На этой стадии «Спартак» сыграет с ивом» 22 февраля и 1 марта 2023 года.

«Я думаю, это хорошая жеребьевка. Дерби. Будет интересно для обоих соперников. Нас ждет сложный кубковый матч.

В чемпионате у «Локо» не все получается, но в матчах против «Спартака» он будет предельно мотивирован. Должно быть очень интересно», — сказал хавбек .

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