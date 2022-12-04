Месси о Суаресе и вылете Уругвая с ЧМ-2022: «Было грустно это видеть. Я всегда рядом, что бы с ним ни происходило»
Лионель Месси поддержал Луиса Суареса после вылета Уругвая с ЧМ-2022.
«Я всегда рядом, что бы с ним ни происходило. Было грустно видеть, как они вылетели.
В футболе такое случается. Нужно просто думать о том, что ждет впереди», – написал нападающий после выхода сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022.
Сборная Уругвая в 3-м туре группового этапа чемпионата мира победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.
Месси и Суарес вместе играли за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
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