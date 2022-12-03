Тренер Сербии выкрикнул «Я #### ваших шиптарских матерей!» после 2-го гола в ворота Швейцарии
Тренер сборной Сербии позволил себе нецензурный выкрик во время матча против Швейцарии.
Команды встречались в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022. После того, как Душан Влахович забил второй гол сборной Сербии и вывел свою команду вперед, в трансляцию попал момент, где Драган Стойкович, предположительно, выкрикнул оскорбление в адрес соперника.
По губам тренера зрители прочитали выражение «Я #### ваших шиптарских матерей!»
Отвечая на вопрос об этом инциденте после матча, Стойкович сказал: «Иногда возникает напряженность, произносятся плохие слова и происходят сцены, подобные этой».
Матч закончился победой Швейцарии со счетом 3:2.
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