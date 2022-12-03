Тренер Сербии выкрикнул «Я #### ваших шиптарских матерей!» после 2-го гола в ворота Швейцарии

Тренер сборной Сербии позволил себе нецензурный выкрик во время матча против Швейцарии.

Команды встречались в 3-м туре группового этапа . После того, как Душан Влахович забил второй гол сборной и вывел свою команду вперед, в трансляцию попал момент, где , предположительно, выкрикнул оскорбление в адрес соперника.

По губам тренера зрители прочитали выражение «Я #### ваших шиптарских матерей!»

Отвечая на вопрос об этом инциденте после матча, Стойкович сказал: «Иногда возникает напряженность, произносятся плохие слова и происходят сцены, подобные этой».

Матч закончился победой со счетом 3:2.

Шиптары – славянизированная форма самоназвания албанцев. В южнославянских языках является пренебрежительным прозвищем этого народа.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ