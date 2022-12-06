Рохус Шох о переходе РФС в Азию: «Казахстан добился права играть в УЕФА, и никто не пожалел. Делайте выводы»

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Рохус Шох высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Переход России в футбольную Азию — осуществимая история, на ваш взгляд?

— Не сторонник давать советы своим коллегам, находясь в Астане, но точно знаю: в начале XXI века Казахстан добился права играть под эгидой УЕФА, и это было абсолютно правильное решение, никто не пожалел. Национальный футбол однозначно сделал шаг вперед, в европейской футбольной семье прогресс более качественный. Делайте выводы.

В Казахстане, кстати, до сих пор благодарят за содействие в решении вопроса о переходе в УЕФА Колоскова, – сказал президент ПФЛ Казахстана.

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