Ван Гал о 3:1 с США: «Один гол красивее другого. Но у Нидерландов слишком много ненужных потерь – так чемпионами не стать»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча с США (3:1) на ЧМ-2022.

«Наш план заключался в том, чтобы создавать свободные зоны, и нам это удавалось. Один гол красивее другого – мы увидели потрясающие мячи. В случае с третьим голом левый крайний защитник ассистировал правому – это поразительно.

Но мы недостаточно хорошо работаем с мячом. Мы все делаем правильно, когда мяч у соперника, но сами же слишком часто совершаем ненужные потери. Нужно значительно прибавлять, иначе чемпионами мира не стать. А именно этого мы и добиваемся, верно?

Теперь я дам футболистам один выходной, и им не придется снова меня лицезреть. Они уже начинают от меня уставать», – заявил ван Гал.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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