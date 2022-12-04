Аршавин о «Зените»: «Мне не хватает звездочек из Петербурга или хотя бы пацанов, прошедших нашу академию»

рассказал, какого игрока ему не хватает в нынешнем «Зените».

— «Зенит» ваших времен был бедным и голодным до побед. Сейчас «Зенит» богат, регулярно выигрывает чемпионат и, кажется, это уже всем приелось.

— Ну, когда мы начали выигрывать в «Зените», мы уже стали более или менее богатыми. Да, наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город.

Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звездочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию, – сказал заместитель гендиректора .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ