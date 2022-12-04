Федотов о «Краснодаре» в 1/4 финала Кубка: «Серьезная команда, все решится в двухматчевом противостоянии»
Главный тренер ЦСКА оценил жеребьевку 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Армейцы встретятся с «Краснодаром» 22 февраля и 1 марта 2023 года.
«На этой стадии каждый соперник почетен. В Кубке на любой стадии все игры принципиальные. «Краснодар» — команда серьезная, и все решится в двухматчевом противостоянии.
Естественно, мы будем готовиться к матчам Кубка, чтобы уже к первым играм после сборов подойти в полной готовности. Думаю, все клубы, в том числе и мы, будут сосредоточены на подготовке к этим важным кубковым поединкам.
С домашнего матча в чемпионате, который мы выиграли со счетом 4:1, прошло много времени. Впереди начало нового этапа сезона. Это совершенно разные погодные условия в Москве по сравнению с той игрой. И в целом любой матч на любом этапе нельзя сравнивать.
Возможно, и составы команд будут не такими, как в сентябрьской игре. Так что будем тщательно готовиться к очень важному противостоянию, первому в новом отрезке сезона», – сказал Владимир Федотов.
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