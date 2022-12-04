У Месси 145 (94+51) очков в 169 матчах за сборную Аргентины
Лионель Месси забил 94-й гол за сборную Аргентины.
Нападающий южноамериканской команды отличился в матче против Австралии в 1/8 финала ЧМ-2022 (2:1). Это была 169-я игра Месси за сборную.
Всего в составе национальной команды Лео забил 94 мяча и отдал 51 голевой пас.
Месси выступает за основную сборную Аргентины с 2005 года. Статистику 35-летнего игрока можно найти здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии