Энрике о Месси и Марадоне: «Оба – боги футбола. Блоха – номер один в истории, без сомнения»
Луис Энрике высказался о сравнениях Диего Марадоны и Лионеля Месси.
«Я понимаю, почему люди упорно проводят эти сравнения. Оба – боги футбола, и аргентинцам чрезвычайно повезло, что у них были они оба.
Мы склонны сравнивать команды по тренерам: «Реал» одного тренера и другого, «Барселона», «Атлетико», национальная команда. Но правда в том, что даже от одного года к следующему все очень сильно меняется.
Эпоха Пушка (прозвище Марадоны, появившееся из-за его прически – прим.) была фантастической, она заставила нас всех увлечься футболом: один игрок мог выиграть чемпионат мира, ведя за собой команду. Но в наши дни сделать это гораздо сложнее.
И Блоха (прозвище Месси – прим.), без всякого сомнения, является номером один в истории футбола», – сказал главный тренер сборной Испании в эфире на Twitch.
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