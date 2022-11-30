У Месси 22 матча на ЧМ. Он побил рекорд Марадоны среди аргентинцев, впереди – Мальдини, Клозе и Маттеус

Форвард Лионель Месси установил рекорд сборной по матчам на чемпионатах мира.

Футболист, представляющий «ПСЖ», вышел в стартовом составе на игру с Польшей на . Это его 22-й матч на чемпионатах. Месси обошел .

Лео отстает только от (23 матча за Италию), (24 за Германию) и Лотара Маттеуса (25 за Германию).

Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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