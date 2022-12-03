«Джаку надо было удалять за непристойное поведение. Он послал скамейку Сербии и показал, куда именно». Экс-судья Федотов о хавбеке Швейцарии

оценил поведение в матче с Сербией (3:2).

Экс-арбитр Мир РПЛ высказался после победы сборной в 3-м туре .

«Джаку надо было удалять за это непристойное поведение. Он посмотрел на скамейку и послал их, а потом показал, куда именно. Дальше началась заварушка. Зная сербов – они могли ему и всечь.

Судейский комитет должен разобраться и дисквалифицировать Джаку – это неуважительные и оскорбительные действия, которые могли привести к драке. Такое просто недопустимо, а судьи это проглотили», — сказал Федотов.

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