«Джаку надо было удалять за непристойное поведение. Он послал скамейку Сербии и показал, куда именно». Экс-судья Федотов о хавбеке Швейцарии
Игорь Федотов оценил поведение Гранита Джаки в матче с Сербией (3:2).
Экс-арбитр Мир РПЛ высказался после победы сборной Швейцарии в 3-м туре ЧМ-2022.
«Джаку надо было удалять за это непристойное поведение. Он посмотрел на скамейку Сербии и послал их, а потом показал, куда именно. Дальше началась заварушка. Зная сербов – они могли ему и всечь.
Судейский комитет должен разобраться и дисквалифицировать Джаку – это неуважительные и оскорбительные действия, которые могли привести к драке. Такое просто недопустимо, а судьи это проглотили», — сказал Федотов.
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