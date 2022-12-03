Месси, Папу Гомес, Энцо, Альварес и Отаменди – в старте Аргентины на матч с Австралией

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Папу Гомес попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Команда Лионеля Скалони сегодня сыграет с Австралией, начало – в 22:00 по московскому времени.

Вратарь: Эмилиано Мартинес;

Защитники: Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина;

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алехандро Гомес;

Нападающие: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

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