Месси, Папу Гомес, Энцо, Альварес и Отаменди – в старте Аргентины на матч с Австралией

попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала .

Команда Лионеля Скалони сегодня сыграет с Австралией, начало – в 22:00 по московскому времени.

Вратарь: Эмилиано Мартинес;

Защитники: Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, , Науэль Молина;

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алехандро Гомес;

Нападающие: , .

21-летний Энцо Фернандес по кличке Толстяк изменил игру Аргентины. Он один из лучших распасовщиков Европы в этом сезоне

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