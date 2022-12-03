«Игра Польши – катастрофа, антифутбол. Ничего не показали на ЧМ-2022». Муха о команде Михневича
Экс-вратарь Словакии Ян Муха раскритиковал игру сборной Польши в группе С на ЧМ-2022.
– Это был антифутбол от поляков. Команду критикуют дома, их игра – катастрофа. За три матча они попали в створ считаное число раз, можно сказать, что вообще ничего не показали на чемпионате мира.
Я просто не представляю, как французы будут анализировать игру своего соперника.
– Зато в плей‑офф!
– Они в полном шоколаде. Франция не понимает, в какой футбол играет Польша, какой у нее стиль будет в воскресенье. Не исключаю, что могут быть сюрпризы, – сказал бывший футболист «Крыльев Советов» о команде Чеслава Михневича.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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