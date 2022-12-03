«Игра Польши – катастрофа, антифутбол. Ничего не показали на ЧМ-2022». Муха о команде Михневича

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу ЧМ-2022 Ян Муха Матч ТВ Чеслав Михневич Футбол

Экс-вратарь Словакии Ян Муха раскритиковал игру сборной Польши в группе С на ЧМ-2022.

– Это был антифутбол от поляков. Команду критикуют дома, их игра – катастрофа. За три матча они попали в створ считаное число раз, можно сказать, что вообще ничего не показали на чемпионате мира.

Я просто не представляю, как французы будут анализировать игру своего соперника.

– Зато в плей‑офф!

– Они в полном шоколаде. Франция не понимает, в какой футбол играет Польша, какой у нее стиль будет в воскресенье. Не исключаю, что могут быть сюрпризы, – сказал бывший футболист «Крыльев Советов» о команде Чеслава Михневича.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные