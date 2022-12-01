«Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть с Россией, из-за этого мы не играем на ЧМ». Шалимов о выходе поляков в плей-офф

заявил, что его не интересуют выступления сборной Польши на .

Команда Чеслава Михневича вышла в 1/8 финала, заняв 2-е место в группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира.

Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать – не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие.

Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира – это высочайший уровень. На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», – сказал бывший тренер клубов .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ