Генич о Роналду: «Португалия играла бы веселее и быстрее без него. Хочу, чтобы Месси прошел дальше Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Константин Генич ЧМ-2022 Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил влияние Криштиану Роналду на игру Португалии.

– Кто пройдет дальше: Месси или Роналду?

– Месси. Потому что я так хочу, ха-ха!

Португалия не выжимает максимум из своего состава. Возможно, слишком громко будет сказано, что Криштиану мешает этой сборной. Но если бы они играли без Роналду, то это было бы веселее и быстрее впереди.

Но что есть, то есть: не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит.

Я помню их поражение от Испании в Лиге наций – они играют в трусливый футбол. А когда трусливый футбол поставлен на поток, за это наказывают. Как это произошло, например, с Англией на прошлом Евро. Шли неплохо, но до трофея не добрались.

Что касается Месси, то Аргентина тоже скупая на моменты. Но я больше симпатизирую Лео. Хочу, чтобы он прошел дальше, чем Роналду, – сказал экс-футболист «Химок».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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