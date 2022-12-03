Генич о Роналду: «Португалия играла бы веселее и быстрее без него. Хочу, чтобы Месси прошел дальше Криштиану»

Комментатор оценил влияние на игру .

– Кто пройдет дальше: Месси или Роналду?

– Месси. Потому что я так хочу, ха-ха!

Португалия не выжимает максимум из своего состава. Возможно, слишком громко будет сказано, что Криштиану мешает этой сборной. Но если бы они играли без Роналду, то это было бы веселее и быстрее впереди.

Но что есть, то есть: не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит.

Я помню их поражение от Испании в Лиге наций – они играют в трусливый футбол. А когда трусливый футбол поставлен на поток, за это наказывают. Как это произошло, например, с Англией на прошлом Евро. Шли неплохо, но до трофея не добрались.

Что касается Месси, то тоже скупая на моменты. Но я больше симпатизирую Лео. Хочу, чтобы он прошел дальше, чем Роналду, – сказал экс-футболист «Химок».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ