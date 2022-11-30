Гендиректор «Зенита» о Дзюбе: «Надеюсь, он найдет свою команду и еще проявит мастерство»

Гендиректор высказался о будущем Артема Дзюбы.

– Один из лидеров «Зенита» последних лет не смог закрепиться в не самой топовой команде чемпионата Турции. У вас есть объяснение, почему так произошло?

– Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство.

– Как считаете, ему стоит попробовать себя в еще одной иностранной команде или лучше вернуться в Россию?

– Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш, – сказал Медведев.

Дзюба в начале ноября расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». С тех пор он находится в статусе свободного агента.