Гендиректор «Зенита» о Дзюбе: «Надеюсь, он найдет свою команду и еще проявит мастерство»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Артема Дзюбы.
– Один из лидеров «Зенита» последних лет Артем Дзюба не смог закрепиться в не самой топовой команде чемпионата Турции. У вас есть объяснение, почему так произошло?
– Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство.
– Как считаете, ему стоит попробовать себя в еще одной иностранной команде или лучше вернуться в Россию?
– Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш, – сказал Медведев.
Дзюба в начале ноября расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». С тех пор он находится в статусе свободного агента.
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