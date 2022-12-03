«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Амрабатом. За хавбека «Фиорентины» придется заплатить более 30 млн евро

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Софьян Амрабат может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, несколько английских клубов наблюдают за полузащитником «Фиорентины». Особенный интерес проявляет «Ливерпуль» – клуб намерен усилить полузащиту, подписав Амрабата, Джуда Беллингема или Мойсеса Кайседо.

Марокканец готов покинуть «Фиорентину», хотя пока не ведет переговоров с другими клубами. Его зарплата в флорентийской команде составляет 3-4 миллиона евро без учета бонусов. Трансфер хавбека обойдется потенциальным покупателям в сумму более 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Амрабат провел 13 матчей. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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