«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются Амрабатом. За хавбека «Фиорентины» придется заплатить более 30 млн евро

может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, несколько английских клубов наблюдают за полузащитником «Фиорентины». Особенный интерес проявляет – клуб намерен усилить полузащиту, подписав Амрабата, или .

Марокканец готов покинуть «Фиорентину», хотя пока не ведет переговоров с другими клубами. Его зарплата в флорентийской команде составляет 3-4 миллиона евро без учета бонусов. Трансфер хавбека обойдется потенциальным покупателям в сумму более 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Амрабат провел 13 матчей. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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