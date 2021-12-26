Влахович мечтает о «Реале», но клубу он не нужен. «МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария» следят за ним

Нападающий Душан Влахович вряд ли уйдет из «Фиорентины» по ходу зимнего трансферного окна.
По данным Sky Sport Italia, форвард намерен стать лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне и выйти с тосканской командой в еврокубки.
Летом «Фиорентина» потребует 70 млн евро за Влаховича. Душан мечтает о переходе в «Реал», но у мадридского клуба другие планы на усиление атаки.
Серьезный интерес к форварду проявляют «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, за сербом следит «Бавария» – на случай, если Роберт Левандовски решит сменить клуб.
Влахович хочет перейти в команду, которая будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
В этом сезоне центрфорвард провел 22 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.