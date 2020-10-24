«Барселоне» интересны Рюдигер, Мустафи, Матип. Ей нужен дешевый центральный защитник

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«Барселона» хочет усилить состав центральным защитником.

Как сообщает Sport.es, в «блаугране» рассматривают недорогие варианты, включая возможную аренду.

В числе кандидатов на переход, которыми интересовалась «Барса», называются Антонио Рюдигер («Челси»), Жоэль Матип («Ливерпуль»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Федерико Фасио («Рома»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Матео Мусаккьо («Милан»).

В то же время «Барселона» не теряет надежд прийти к соглашению с «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии.

 

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