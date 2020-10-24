«Барселоне» интересны Рюдигер, Мустафи, Матип. Ей нужен дешевый центральный защитник

хочет усилить состав центральным защитником.

Как сообщает Sport.es, в «блаугране» рассматривают недорогие варианты, включая возможную аренду.

В числе кандидатов на переход, которыми интересовалась «Барса», называются Антонио Рюдигер ( ), Жоэль Матип ( ), Шкодран Мустафи ( ), Федерико Фасио («Рома»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Матео Мусаккьо ( ).

В то же время «Барселона» не теряет надежд прийти к соглашению с «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии.