«Барселоне» интересны Рюдигер, Мустафи, Матип. Ей нужен дешевый центральный защитник

«Барселона» хочет усилить состав центральным защитником.
Как сообщает Sport.es, в «блаугране» рассматривают недорогие варианты, включая возможную аренду.
В числе кандидатов на переход, которыми интересовалась «Барса», называются Антонио Рюдигер («Челси»), Жоэль Матип («Ливерпуль»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Федерико Фасио («Рома»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Матео Мусаккьо («Милан»).
В то же время «Барселона» не теряет надежд прийти к соглашению с «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии.