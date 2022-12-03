Игнатьев о 1-й части сезона: «Можно было лучше, но ситуации бывают разные. Иногда ты на коне, а иногда под конем»

Нападающий поделился мыслями о второй половине сезона.

– Какие впечатления от прихода Галактионова?

– Положительные. Я с ним давно знаком, привык к его требованиям в сборной. Все понимаю – сейчас посмотрим, как это все будет применяться в моей работе на поле. Захочет он меня использовать или нет. Мое дело – работать, отдаваться на тренировках, а там уже решение за тренером.

– Отличаются требования от того, что было в сборной?

– Нет, игровые те же самые. По тактике, думаю, будут отличаться.

– Какой‑то личный разговор у вас уже был?

– Не больше десяти минут – поприветствовали друг друга, узнали, как дела. Настроил меня на то, чтобы я приехал из отпуска в хорошем состоянии, чтобы быть готовым выкладываться.

– Без лишнего веса?

– С ним я точно не вернусь. С этим никогда проблем не было.

– У «Локомотива» тяжелое турнирное положение. Весной получится исправить?

– Приложим все усилия, чтобы выйти из этой ситуации. Другого выхода у нас нет.

– Какую перед собой лично ставите задачу на весну?

– Задач особо никогда не ставлю. Главное – быть готовым выполнять работу на поле, а это уже принесет свои плоды. Первая часть сезона для меня была нормальной. Можно было лучше, но это жизнь, она показывает, что ситуации бывают разные. Иногда ты на коне, а иногда под конем.

Тут главное не сдаваться и быть уверенным в себе. Есть много недоброжелателей, но много и тех, кто желает добра. Надо оставаться самим собой и продолжать гнуть свою линию, работать, – сказал Игнатьев.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ