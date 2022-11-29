Иван Игнатьев: «Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации»

считает, что «Локомотив» исправить турнирное положение во второй части сезона.

После 17 туров москвичи занимают в таблице Мир 14-е место.

«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.

Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал форвард .