Иван Игнатьев: «Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации»
Иван Игнатьев считает, что «Локомотив» исправить турнирное положение во второй части сезона.
После 17 туров москвичи занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.
«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.
Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал форвард «Локомотива».
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