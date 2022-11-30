Кузьмичев о «Локомотиве»: «14-е место – не тот результат для такого великого клуба. Это команда с большими достижениями и богатыми традициями»

оценил результаты «Локомотива» в первой части сезона Мир .

– Как оценишь первую часть сезона «Локо»?

– «Локомотив» – клуб с большими достижениями и богатыми традициями. 14-е место по итогам первой части сезона – не тот результат для такого великого клуба.

– Как оценишь лично свою первую часть сезона в новом клубе? В чем надо прибавлять?

– Я пришел в команду по ходу сезона, постарался сразу влиться в коллектив, побыстрее адаптироваться. Мне некорректно оценивать свою игру, старался принести максимальную пользу команде.

– Команду совсем недавно возглавил , с которым ты знаком по молодежной сборной России. Его приход – плюс для тебя?

– С Михаилом Михайловичем и тренерским штабом, когда я вызывался в молодежную сборную, у меня сложились теплые и доверительные отношения.

Я думаю, чтобы достичь максимального результата, клуб должен работать как единое целое. Верю, в следующем году совместными усилиями мы выправим ситуацию и будем радовать нашей игрой болельщиков, – сказал 22-летний футболист ива».