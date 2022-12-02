«Футболисты сборной друг на друга кидались. Понятно, почему наша команда так играет». Траньков о массовой драке игроков «Зенита» и «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака», а также оценил игру петербуржцев в первой половине сезона.

– Несмотря на дисквалификацию Малкома, Родригао и Барриоса в Кубке, думаю, «Зениту» не нужны новые футболисты. Что касается драки, то это отвратительное поведение двух команд. Это не имеет никакого отношения к спорту.

Футболисты сборной друг на друга кидались. Понятно, почему наша национальная команда так играет (в двух последних матчах сборная России сыграла 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном – Sports.ru).

– «Зенит» сможет дойти до финала Кубка без Малкома, Родригао и Барриоса?

– Буду надеяться. В Кубке можно будет показать, что без бразильцев можно играть. Единственное, без Барриоса будет сложно, потому что Вильмар – это половина команды.

Опорника такого уровня у «Зенита» нет. Все остальные полузащитники созидают, а из разрушителей один Барриос. Скорее всего, в средней линии будет проходной двор. Это проблема.

– Как оцените выступление «Зенита» в первой части сезона?

– Можно поставить твердую пятерку команде, всего лишь одно поражение (в чемпионате – Sports.ru). Всегда можно лучше. Было много голов, ярких матчей.

Если бы обыгрывали всех в одну калитку, было бы скучно смотреть. В некоторых матчах была интрига, даже сенсации. Наблюдать за «Зенитом» было интересно, – сказал Траньков.

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